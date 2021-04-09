مدرب الترجي: لن نجازف بالمهددين بالإيقاف أمام المولودية.. وهدفنا الصدارة

كشف مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي أن فريقه لن يجازف باللاعبين المهددين بالإيقاف أمام مولودية الجزائر.

ويلتقي الترجي مع مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في نفس توقيت مواجهة الزمالك وتونجيث السنغالي.

وقال مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي: "دائما الترجي يلعب على المركز الأول، نسعى للصدارة من أجل أن نُسهل على أنفسنا القرعة في ربع النهائي".

وأضاف "تحدثنا مع اللاعبين أننا نريد الصدراة لنلتقي مع فرق المركز الثاني في المجموعات الأخرى ونسهل الأمر على أنفسنا".

وأوضح "نركز على مباراتنا وسنقدم مباراة طيبة، نعلم أن الإعلام المصري يتحدث عن المباراة، ولدينا مصابين وأخرون مهددون بالإيقاف لا نستطيع المجازفة بهم لأننا مقبلين على ربع النهائي".

وأكمل "نلعب المباراة مثلما خضنا كل المباريات على ملعب رادس، نريد الفوز ونحضر اللاعبين كما يلزم وفي مباراة كرم القدم لا تعرف ما قد يحدث".

وأتم "أهم شيء لنا وهو هدفنا تصدر الترتيب سواء بالفوز أو التعادل".

وقد تصل غيابات الترجي المحتملة أمام مولودية الجزائر إلى 9 لاعبين. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الترجي التونسي إيجابية مسحة لاعبه فوسيني كوليبالي لفيروس كورونا.

إذ يغيب أيضا مواطنه ويليام توجي بسبب تعرضه للإصابة في التدريبات في عضلة الفخذ.

كما يغيب محمد علي اليعقوبي بداعي الحصول على الإنذار الثاني في المباراة السابقة.

وقد يغيب أيضا الثلاثي محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي وحمدي النقاز، خوفا من الحصول على الإنذار الثاني وبالتالي يغيبون عن مباراة الذهاب لربع النهائي.

وعلاوة على ذلك لن يعتمد معين الشعباني المدير الفني للترجي على الظهير الإيسر إلياس الشتي الذي عاد للتمارين، بالإضافة إلى الثنائي سيدريك جبو وأمين توقاي الذي لم يستوفي مرحلة التأهيل البدني.

الترجي ضمن التأهل سلفا، لكنه يحتاج لعدم الخسارة للتصدر، فيما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل فقط للتأهل رفقة الترجي.

أما الزمالك، فيحتاج إلى الفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق التونسي للدور التالي.