مجموعة الزمالك - الترجي يعلن إصابة كوليبالي بـ كورونا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

فوسيني كوليبالي - الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي إيجابية مسحة لاعبه فوسيني كوليبالي لفيروس كورونا.

وسيغيب لاعب الوسط الإيفواري البالغ 28 عاما عن مواجهة مولودية الجزائر والمقرر إقامتها غدا السبت في تمام السادسة مساءً.

وزدات غيابات الترجي قبل مواجهة الفريق الجزئراي، لتصل إلى 9. (طالع التفاصيل)

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تحليل كوفيد 19 لكوليبالي إيجابي أظهرت تحاليل كوفيد 19 التي خضع لها لاعبو الترجي الرياضي التونسي أمس إصابة متوسط ميداننا فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا. أن شاء الله لا باس كوبرا

Posted by Espérance Sportive de Tunis on Friday, April 9, 2021

إذ يغيب أيضا مواطنه ويليام توجي بسبب تعرضه للإصابة في التدريبات في عضلة الفخذ.

كما يغيب محمد علي اليعقوبي بداعي الحصول على الإنذار الثاني في المباراة السابقة.

وقد يغيب أيضا الثلاثي محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي وحمدي النقاز، خوفا من الحصول على الإنذار الثاني وبالتالي يغيبون عن مباراة الذهاب لربع النهائي.

وعلاوة على ذلك لن يعتمد معين الشعباني المدير الفني للترجي على الظهير الإيسر إلياس الشتي الذي عاد للتمارين، بالإضافة إلى الثنائي سيدريك جبو وأمين توقاي الذي لم يستوفي مرحلة التأهيل البدني.

وشارك كوليبالي في 22 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 2.

الترجي ضمن التأهل سلفا، لكنه يحتاج لعدم الخسارة للتصدر، فيما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل فقط للتأهل رفقة الترجي.

أما الزمالك، فيحتاج إلى الفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق التونسي للدور التالي.

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