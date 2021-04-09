انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (0) سيمبا.. انتصار أحمر

يستقبل الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ملعب الأهلي WE السلام، بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

....

نهاية المباراة

ق.90 احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع

ق.87 العارضة تنقذ الأهلي من هدف مؤكد واعتراض شرس من الشناوي لمطابلته بمخالفة ويتحصل على إنذار

ق.82 دخول وليد سليمان بدلا من أفشة

ق.78 تسديدة من سيمبا رغم سقوط بدر بنون مصابا يمسكها الشناوي

ق.74 إنقاذ رائع للشناوي بعد تعامل خاطئ من الدفاع مع ركلة حرة لـ سيمبا

ق.73 خروج حسين الشحات ومحمد شريف ودخول صلاح محسن وأكرم توفيق

ق.70 تسديدة ضعيفة من كاجيري لاعب سيمبا يستقبلها الشناوي دون عناء

ق.62 قذيفة صاروخية من عمرو السولية تمر أعلى العارضة

ق.54 دخول مزاميرو في صفوف سيمبا

ق.53 تسديدة من داخل منطقة الجزاء بواسطة أفشة لكنها تغرّد في سماء مدينة السلام

ق.51 أول إنذار في المباراة لـ كابومبي بعد تدخل عنيف على أفشة

بداية الشوط الثاني

دخول طاهر محمد طاهر بدلا من أجايي المصاب

نهاية الشوط الأول

ق.45 طاهر محمد طاهر يستعد للدخول، والحكم يعلن عن دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع

ق.44 خروج أجايي محمولا على محفة

ق43 سقوط أجايي لمعاناته من إصابة عضلية

ق.36 اختراق رائع لـ أيمن أشرف بعد مراوغته ظهير سيمبا لكن الحارس ينقذ تسديدته

ق.35 رأس ديانج تصطدم بقدم لاعب سيمبا والمالي يسقط متألما

ق.32 جوووووووووووووول أول للأهلي عن طريق محمد شريف بعد عرضية من أفشة سددها المهاجم الدولي المصري على مرتين بعد التحام مع الحارس

video:1

ق.30 أول تهديد من سيمبا عن طريق كاجيري الذي راوغ الشناوي لكنه ابتعد عن المرمى لتضيع الفرصة

ق.29 رامي ربيعة يسدد لكن كرته تمر بجوار القائم بقليل

ق.27 عرضية من أفشة يبعدها باسكال مدافع سيمبا برأسه ومانولا حارس الضيوف ينقذها إلى الركنية بأعجوبة

ق.25 ضغط شرس وتسديدات متتالية من الأهلي ترتد من أجساد مدافعي سيمبا

ق.24 تسديدة رائعة من بيكهام بوجه القدم الخارجي تعلو المرمى بقليل

ق.22 بيكهام يراوغ لاعبين بمهارة غير عادية ويرسل عرضية يقابلها شريف برأسية تجاور القائم بقليل

ق.19 عرضية غير دقيقة من أحمد رمضان تمر إلى ركلة مرمى

ق.18 مرتدة واعدة من سيمبا لكن بواليا يقع في فخ التسلل

ق.12 هجمة مرتدة خطيرة للأهلي وتسديدة من شريف أعلى العارضة

ق.10 بيكهام يرتكب مخالفة من الجهة اليسرى على ميكيسوني ويتجنّب الإنذار

ق.10 لا فرص حقيقية حتى اللحظة للفريقين

ق.5 كرة طولية أنيقة من جونيور أجايي لكنها طويلة على زملائه وتصل إلى حارس سيمبا بسهولة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة