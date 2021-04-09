مجموعة الزمالك - تقرير تونسي: غيابات الترجي المحتملة أمام مولودية الجزائر تصل إلى 8

سيغيب الإيفواري ويليام توجي مهاجم الترجي التونسي عن مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا على الترجي التونسي في السادسة من مساء غدا السبت، وفي نفس التوقيت يستضيف الزمالك ضيفه تونجيث السنغالي.

ووفقا لموقع "فوت 24" التونسي فأن توجي تعرض لإصابة عضلية في التدريبات مساء أمس وأثبتت الفحوصات أن إصابته لا تزيد عن كدمة خفيفة في عضلة الفخذ تستوجب خضوعه إلى راحة لمدة أسبوع.

وأوضح التقرير "على ضوء نتائج الفحوصات ينتظر أن يكون المهاجم الايفواري خارج حسابات مواجهة الغد".

وأضاف التقرير الغيابات المتوقعة للترجي الذي ضمن تأهله مسبقا عن مباراة الفريق الجزائري، إذ سيغيب محمد علي اليعقوبي بداعي الحصول على الإنذار الثاني.

وقد يغيب أيضا الثلاثي محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي وحمدي النقاز، خوفا من الحصول على الإنذار الثاني وبالتالي يغيبون عن مباراة الذهاب لربع النهائي.

وعلاوة على ذلك لن يعتمد معين الشعباني المدير الفني للترجي على الظهير الإيسر إلياس الشتي الذي عاد للتمارين، بالإضافة إلى الثنائي سيدريك جبو وأمين توقاي الذي لم يستوفي مرحلة التأهيل البدني.

الترجي ضمن التأهل سلفا، لكنه يحتاج لعدم الخسارة للتصدر، فيما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل فقط للتأهل رفقة الترجي.

أما الزمالك، فيحتاج إلى الفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق التونسي للدور التالي.