اللجنة الثلاثية تستقبل فينجادا لتولي مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة

الخميس، 08 أبريل 2021 - 21:21

كتب : أحمد الخولي

أحمد مجاهد - نيلو فينجادا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن استقبال البرتغالي نيلو فينجادا لتولي مهمة مديره الفني.

وذكر بيان الاتحاد أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، وأحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة، قد عقدوا جلسة تفاوض مع فينجادا في أحد فنادق القاهرة اليوم الخميس.

وأوضح اتحاد الكرة أن فينجادا زار بعدها مقر الجبلاية استعدادا لتولي مهمة المدير الفني للاتحاد.

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ووصل فينجادا إلى القاهرة بدعوى من الاتحاد المصري للتفاوض حول تولي مهمة المدير الفني للاتحاد لوضع استراتيجية مستقبلية للمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية والمراحل العمرية المختلفة.

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد أوضح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق اليوم أن فينجادا قريب من تولي مهمة المدير الفني للاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر في فبراير الماضي لـ محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وتوج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي.

وقاد فينجادا قيادة منتخب مصر الأوليمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

وكان المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة الأهلي خلفا لمانويل جوزيه في 2009، لكنه اعتذر عن عدم تولي المسوؤلية لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.

اتحاد الكرة
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