مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: فينجادا يقترب من خلافة محمود سعد

يقترب البرتغالي نيلو فينجادا من خلافة محمود سعد في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري حسبما علم FilGoal.com.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر في فبراير الماضي لـ محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "فينجادا يقترب من خلافة محمود سعد في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة".

وتابع "وصل البرتغالي اليوم للقاهرة وعقد اجتماعا مطولا مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وعضوا مجلس الإدارة لعدة ساعات في أحد الفنادق".

وأضاف "تم مناقشة الأمر والاستقرار على كل التفاصيل، وسيجهز البرتغالي خطة لكل المسابقات وتطوير الاتحاد".

وأردف "ثم تم عقد أكثر من اجتماع آخر في مقر اتحاد الكرة مع البرتغالي، وسيطير فينجادا غدا إلى بلاده ومن ثم يعود بعد أيام لتوقيع العقود وإعلان خطة تطوير الاتحاد والمسابقات".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وتوج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي.

وقاد فينجادا قيادة منتخب مصر الأوليمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

وكان المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة الأهلي خلفا لمانويل جوزيه في 2009، لكنه اعتذر عن عدم تولي المسوؤلية لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.