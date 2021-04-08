الخطيب: تقديرنا للتحكيم المصري ولكن لا يزال هناك وقت لاختيار حكام أجانب لمباراة ‏القمة ‏

الخميس، 08 أبريل 2021 - 20:38

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - الزمالك - الأهلي

أوضح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنه لا يزال هناك وقت كاف لاختيار حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة يوم 18 أبريل الجاري بحكام مصريين.

وقال الخطيب عبر موقع النادي الرسمي: "تقديرنا الخالص للتحكيم المصري والمطالبة بإسناد القمة لحكام أجانب لا يعني أبدا التقليل من شأن الحكام المصريين".

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وأضاف "عندما التقيت أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية قبل يومين أبدى مجاهد رغبته في منح الفرص للتحكيم المصري فكان الرد واضحا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة".

وأتم "لا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن".

وكان نادي الزمالك قد أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يسجل فيه اعتراضه على تعيين طاقم حكام مصري لمباراة القمة. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com كيف يفكر اتحاد الكرة في ملف حكام القمة. (طالع التفاصيل)

محمود الخطيب في القمة الأهلي
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