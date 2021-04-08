في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة في ملف حكام القمة "البنا الأقرب"

الخميس، 08 أبريل 2021 - 11:47

كتب : بسام أبو بكر

محمود البنا حكم مباراة الأهلي والداخلية

قمة الزمالك والأهلي بعد 10 أيام ستكون بإدارة حكام مصريين. هذا ما أكده أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بالفعل.

وبعدما أكد مجاهد لـ FilGoal.com الأمر أمس الأربعاء، كان الدور على هوية طاقم الحكام.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة، على أن يكون محمد الصباحي حكم فيديو.

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اتحاد الكرة اختار اسمين من القائمة الدولية للحكام، هما محمود البنا، ومحمد عادل ليكونا مرشحين لإدارة اللقاء.

الأولوية ستكون لـ محمود البنا، فيما سيكون محمد عادل كاختيار بديل في حالة تعذر وجود البنا بعد إجراء مسحة كورونا، أو لأي سبب آخر.

ومن خارج القائمة الدولية، اختار اتحاد الكرة أسماء محمود عاشور، ومحمد الصباحي، وأحمد الغندور كمرشحين أيضا لإدارة اللقاء.

الحكام الخمسة سيخضعون لمسحة طبية لفيروس كورونا خلال اليومين المقبلين، قبل أن يٌعلن عن طاقم حكام اللقاء رسميا، مع الاحتفاظ بطاقم بديل للظروف الطارئة.

ويلعب الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدروي المصري.

في الدوري الأهلي الزمالك
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