في خطاب رسمي.. الزمالك يسجل اعتراضه على تعيين حكام مصريين للقمة

الخميس، 08 أبريل 2021 - 14:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يسجل فيه اعتراضه على تعيين طاقم حكام مصري لمباراة القمة.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، إرسال الخطاب لاتحاد الكرة، لتسجيل اعتراضه على القرار، والتمسك بتعيين حكام أجانب.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك "الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، ويطالب بالالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي".

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وأتم "خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

كان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حكام مصريين لمباراة القمة المقبلة.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، بأن محمود البنا هو الأقرب لإدارة القمة. (طالع التفاصيل)

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