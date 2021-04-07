منافس الزمالك - الترجي: نسعى للفوز بكل مبارياتنا

شدد حسام الدين أبو بكر، عضو اللجنة القانونية للترجي التونسي، أن فريقه يسعى للفوز بكل مبارياته.

وقال أبو بكر لـ أون تايم سبورتس: "الترجي يسعى للفوز بكل مبارياته، فهو من أكبر الأندية الإفريقية ويسعى دائما للفوز".

وأردف "لدينا مواجهة اليوم ضد الأولمبي الباجي في الدوري الذي نريد حسمه مبكرا للتركيز على دوري أبطال إفريقيا. لا صحة أننا سنلعب بالصف الثاني ضد مولودية الجزائر".

وأكمل "ستتضح الصورة حول تشكيلنا ضد المولودية بعد مواجهة اليوم ضد الأولمبي الباجي. لدينا لاعبين مهددين بالإيقاف قد لا يشاركون".

ويحتاج الزمالك لفوز الترجي على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مع فوزه على تونجيث السنغالي، للتأهل لدور الثمانية.