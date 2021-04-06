برونو فيرنانديز: يونايتد تحسن ولكن علينا البحث عن الأفضل

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - برونو فيرنانديز

يؤمن برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أن فريقه استطاع التحسن خلال الموسم الجاري بعد البداية السيئة لكنه أكد في الوقت أنه مازال هناك الأفضل ولم يصل له فريقه بعد.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث برونو فيرنانديز لموقع "فور فور تو" الإنجليزي ردا على ماذا يحتاج يونايتد للتحسن قائلا: "نحتاج للفوز بمباريات أكثر".

وواصل "لا يجب أن نفقد نقاط عديدة في ملعبنا مثلما حدث خلال الموسم، الآن نحن في المركز الثاني في الدوري ولم يتوقع أحد ذلك مع بداية الموسم".

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وأردف "بعد عدة مباريات وبداية سيئة للموسم لم يتحدث أحد حول قدرتنا على الوصول لقمة الجدول ولكننا تجاهلنا ما يقال وكنا على ثقة من أننا نستطيع التحسن ونجحنا في ذلك".

واستدرك اللاعب الملقب بالساحر "لكن علينا أن نصل للأفضل كما اعتاد يونايتد لكننا تحسنا".

ولم يفز اللاعب البرتغالي مع يونايتد بأي لقب حتى الآن منذ انتقاله للفريق في شتاء عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة وعن ذلك الأمر قال: "لا يجب أن نفكر في شيء آخر في هذا النادي".

وأتم برونو فيرنانديز حديثه "يونايتد بُني من أجل الفوز بالبطولات، نحن وصلنا لنصف نهائي كأس الرابطة وخسرنا أمام مانشستر سيتي وهذا ليس كافيا، يجب أن نصل للنهائي وأن نفوز بالبطولات".

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
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