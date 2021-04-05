رئيس أهلي طرابلس: استعرنا حسام حسن لمدة 6 شهور.. وحسم الصفقة الأربعاء

أكد ساسي بو عون رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي على أن ناديه نجح في إتمام التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة ومنتخب مصر.

وقال بو عون عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "توصلنا لاتفاق مع سموحة للحصول على خدمات حسام حسن".

وأضاف "سنحصل على خدمات حسام حسن على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور".

وواصل "يوم الأربعاء ستجمعنا جلسة مع مسؤولي سموحة لحسم كافة الأمور والاتفاق على المقابل المادي للصفقة".

وأتم تصريحاته "أهلي طرابلس ناد كبير وشرف لأي لاعب الانضمام له".

وكان فرج عامر قد قال لـFilGoal.com أن سموحة وافق على إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعود عامر ويقول لـFilGoal.com أن الفريق تراجع عن الصفقة بسبب رفض أحمد سامي لإعارة حسام حسن. (طالع التفاصيل)

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.