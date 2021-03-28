فرج عامر لـ في الجول: سموحة وافق على إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس مقابل مليون دولار
الأحد، 28 مارس 2021 - 19:52
كتب : حامد وجدي
في تطور غير متوقع لمصير مهاجم سموحة ومنتخب مصر حسام حسن، كشف فرج عامر رئيس النادي السكندري عن موافقته على إعارته لأهلي طرابلس الليبي لمدة 4 أشهر.
وكشف عامر لـ FilGoal.com: "قيمة إعارة حسام حسن حتى نهاية الموسم مليون دولار".
وأوضح "كذلك أعرنا الظهير الليبي محمد الترهوني لنفس النادي مقابل 125 ألف دولار".
وأتم عامر عن صفقة إعارة حسام حسن: "نحن أول ناد في مصر ينجح في إعارة لاعب لمدة 4 أشهر فقط بهذا الرقم".
وكان إسماعيل الشتوي الرئيس الفخري للنادي الليبي قد زار سموحة اليوم الأحد لإتمام الصفقة.
ويحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي بعد مرور 5 جولات على الدوري.
ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.
ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.
وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.