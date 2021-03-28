فرج عامر لـ في الجول: سموحة وافق على إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس مقابل مليون دولار

الأحد، 28 مارس 2021 - 19:52

كتب : حامد وجدي

فرج عامر رئيس سموحة مع إسماعيل الشتوي الرئيس الفخري لأهلي طرابلس الليبي

في تطور غير متوقع لمصير مهاجم سموحة ومنتخب مصر حسام حسن، كشف فرج عامر رئيس النادي السكندري عن موافقته على إعارته لأهلي طرابلس الليبي لمدة 4 أشهر.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وكشف عامر لـ FilGoal.com: "قيمة إعارة حسام حسن حتى نهاية الموسم مليون دولار".

وأوضح "كذلك أعرنا الظهير الليبي محمد الترهوني لنفس النادي مقابل 125 ألف دولار".

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وأتم عامر عن صفقة إعارة حسام حسن: "نحن أول ناد في مصر ينجح في إعارة لاعب لمدة 4 أشهر فقط بهذا الرقم".

وكان إسماعيل الشتوي الرئيس الفخري للنادي الليبي قد زار سموحة اليوم الأحد لإتمام الصفقة.

ويحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي بعد مرور 5 جولات على الدوري.

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.

حسام حسن أهلي طرابلس سموحة فرج عامر
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