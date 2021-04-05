الإسماعيلي يستعيد عبد الرحمن مجدي أمام المصري بعد غياب 110 يوما

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 13:38

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

عاد عبد الرحمن مجدي لقائمة الإسماعيلي التي تدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للدراويش عن استدعاء 26 لاعبا لدخول القائمة قبل مواجهة المصري الأربعاء المقبل بالدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي، وأحمد مصطفى، ومحمد صادق.

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وبذلك يعود عبد الرحمن مجدي لقائمة الإسماعيلي بعد غياب 110 يوما، إذ يرجع ظهوره الأخيرة إلى 17 ديسمبر يوم التعادل 3-3 أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 –قبل الأخير- برصيد 11 نقطة.

قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي

الدفاع: رضوان شريفي – محمد عمار – مصطفى فارس – مروان صحراوي – أحمد كاستيلو – حسين السيد – عبد الله جمعة

الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – محمد حسن – محمد عادل – محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – أحمد مدبولي – محمد عبد السميع – أحمد مصطفى – محمد صادق

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو – شكري نجيب – أري بابل – عبد الرحمن مجدي

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري عبد الرحمن مجدي
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