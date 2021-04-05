مران الزمالك – مشاركة زيزو وجنش.. وتأهيل ساسي وحفني

عاد أحمد سيد "زيزو" للتدريبات الجماعية للزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

ويشارك زيزو بشكل طبيعي في المران الذي يقام صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعانى زيزو من إصابة في وجه القدم أبعدته عن مواجهة مولودية الجزائر.

وشارك زيزو في الفقرات التدريبية والفنية مع بقية اللاعبين، ليؤكد جاهزيته لمواجهة توجيث وفقا للموقع الرسمي للزمالك.

وكان طبيب الزمالك قد أوضح أن زيزو اشتكى من آلام في وجه القدم، وأرجع التورم إلى وجود التهابات في المفاصل.

وجاء غياب زيزو عن مباراة المولودية قبل ساعات من انطلاقها وتم وضع قدمه في جبيرة وقتها.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية خلال المران الصباحي اليوم الإثنين في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون إلى الوصول لأعلى معدل لياقة بدنية قبل مواجهة تونجيث.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق أمام المولودية، وشدد على ثقته في قدراتهم على تحقيق الأهداف بالفترة المقبلة.

وأدى فرجاني ساسي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمنازيوم لتفادي الإرهاق والإجهاد.

بينما أدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية عبارة عن قفز الحواجز وسباق سرعات.

وأخيرا شارك محمود جنش في المران الطبيعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من آلام الظهر، وأدى الفقرات التدريبية مع بقية اللاعبين بشكل قوي كما شارك في التقسيمة كلاعب.

ويلتقي الزمالك أمام تونجيث السبت المقبل في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ولا يمتلك أي خيار إلا الفوز في انتظار خسارة المولودية أمام الترجي، حتى يعبر إلى ربع النهائي.