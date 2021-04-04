طبيب الزمالك يكشف إصابة زيزو وجنش.. وكواليس إعادته الوعي لـ لاعب المولودية

الأحد، 04 أبريل 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن تشخيص إصابة أحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبا الفريق.

وقال محمد أسامة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "زيزو كان يشتكي من آلام في وجه القدم منذ يومين لكنها كانت بسيطة".

وأضاف "اللاعب استيقظ اليوم على آلام رهيبة ووجدت تورم في موضع الإصابة. في الغالب يكون هذا الورم بسبب التهابات مثلا في المفاصل أو شيء".

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أسامة أتبع "سنجري أشعة على قدمه فور العودة لمصر وأتوقع تواجده في المباراة المقبلة".

كان الزمالك قد أعلن إصابة زيزو قبل مباراة مولودية الجزائر، وغيابه عن اللقاء قبلها بساعات.

وعن وجود إصابات أخرى بالفريق، قال "جنش اشتكى من آلام في الظهر خلال المباراة وكان يطلب مني رش بنج موضعي".

واستمر "الكرة التي حصل فيها على بطاقة صفراء، كان مصابا فيها بالفعل. في نهاية المباراة تصدى لكرة احتاجت ردة فعل قوية وآلمت ظهره جدا".

طبيب الزمالك حكى أيضا كواليس معالجته للاعب مولودية الجزائر، فقال"نزلت لعلاج حميد أحداد بعد كرة مشتركة مع لاعب المولودية واصطدام رأسيهما ببعض فوجدت أن حالة حميد مطمئنة لكن حالة اللاعب الجزائري أصعب وفقد وعيه".

وأتم "عالجته فورا حتى وصل طبيب المولودية وسلمته له ونصحته بإخراجه لكنه فضل استكمال اللاعب للمباراة. بعد المباراة انتقل اللاعب بسيارة الإسعاف لأنه تعرض لارتجاج بسيط".

الزمالك فاز على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث يوم 10 أبريل الجاري في الجولة الأخيرة. وسيكون الزمالك بحاجة إلى الفوز مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي، للتأهل للدور التالي.

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