إصابة زيزو في وجه القدم وغيابه ضد المولودية

اشتكى أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك، من آلام شديدة في وجه القدم.

وبالتالي، يغيب الجناح عن تشكيل الزمالك ضد مولودية الجزائر، بسبب الآلام التي تعرض لها.

ونشر زيزو صورة للإصابة عبر إنستاجرام.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن وضع قدم اللاعب في جبيرة على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأحد.

صاحب الـ 25 عاما سجل هدفا في 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، وصنع 3 أهداف.

ويحتاج الزمالك للفوز ضد المولودية، والفوز في الجولة السادسة ضد تونجيث السنغالي، وانتظار فوز الترجي على المولودية في ذات الجولة، للتأهل لدور الثمانية.