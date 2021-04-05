الزمالك: كارتيرون رأى ما فعله إمام عاشور وقرر إيقافه.. ونعمل على زيادة غرامة كهربا

كشف عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك، عن التصرف الذي أدى إلى إيقاف إمام عاشور.

إمام عاشور تعرض للإيقاف وتغريمه ماليا وإنزاله للتدرب مع الشباب، بسبب ما بدر منه خلال مباراة مولودية الجزائر السبت الماضي.

وصرّح الدردير عبر أون تايم سبورتس 1: "ما فعله إمام هو أنه ركل لافتة الملعب أثناء الإحماء".

وتابع: "الكل كان منشغلا بالمباراة لكن كارتيرون رأى ما فعله وقرر إيقافه".

وشدد: "إمام لم يتجاوز ولم يعترض تماما، البعض شطح بخياله والأمر أخذ أكبر من حجمه".

وكشف الدردير عن تحرك جديد من الزمالك في قضية كهربا.

وقال: "الزمالك قدّم طعنا أمام المحكمة الرياضية مستعينا بمحامٍ إيطالي قبل 20 يوما، سدد بالفعل رسوم الطعن البالغة 25 ألف دولار".

وأوضح: "سنتقدم بمستندات جديدة في جلسة استماع يوم 21 من الشهر الجاري ستجمع محامي الزمالك ومحامي كهربا، وبعدها يكون القرار النهائي".

وأكد الدردير أن اللجنة التي تدير الزمالك مستمرة في عملها: "اللجنة ليس لديها أي مانع في تغييرها".

وأتم: "عادي جدا، هم متطوعون وجاءوا لخدمة النادي، لكن الاتجاه العام لاستمرارهم".