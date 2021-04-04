بيان رسمي – لجنة إدارة الزمالك تؤكد استمرارها ومؤازرتها للفريق

الأحد، 04 أبريل 2021 - 22:48

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك، استمرار اللجنة في عملها، ومؤازرتها للفريق غدا الإثنين.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه استمرار اللجنة في عملها، وعدم استقالتها كما أشارت بعض التقارير الصحفية.

وجاء نص الييان كالتالي:

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أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة ستتواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدا الإثنين.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا بعد حصوله على راحة سلبية .اليوم عقب العودة من الجزائر.

وكان الفريق قد حقق الفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدفين دون رد مساء السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس النادي على أن اللجنة تحرص على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيت السنغالي بختام دور المجموعات وذلك لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة وأضاف عبدالعزيز أنه لا صحة لما يتردد عن تغييرات إدارية بالنادي و أن اللجنة تمارس عملها بصورة طبيعية.

بعثة الزمالك عادت لمصر صباح اليوم الأحد بعد الفوز على مولودية الجزئر مساء أمس في الجزائر بهدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 10 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك عماد عبد العزيز
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