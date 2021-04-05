طارق سليمان عن خطأ إكرامي: من أسبابه عدم مشاركته مع الأهلي

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن خطأ شريف إكرامي حارس بيراميدز في خسارة فريقه 2-0 من الرجاء المغربي في الكونفدرالية، قد يعود لعدم مشاركته مع الأهلي قبل رحيله.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتحدث سليمان لقناة صدى البلد قائلا "في 6 أو 7 سنين في الأهلي مع شريف إكرامي كان له أخطاء لكننا تعاملنا معها بشكل مميز، لابد للحارس أن يشعر بالثقة في عيون مدربه".

وأوضح "في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 ضد الترجي أخطأ شريف إكرامي في كرة تسببت في هدف للترجي، لم أكن أستطع النزول من البيت، ولكن في رادس تألق شريف إكرامي وكان نجم الفريق الأول في المباراة. ذلك الموقف تكرر في أكثر من مرة".

وشدد "ربما يكون هناك قلة تركيز من شريف إكرامي في كرة هدف الرجاء. الأداء كان يتحسن في الفترة الأخيرة بعد بداية غير جيدة لكن خطأ مثل ذلك يعيده بعض الخطوات للخلف".

وأتم "من ضمن أسباب تلك الأخطاء عدم مشاركته مع الأهلي في الفترة الماضية قبل رحيله ومشاركة محمد الشناوي".

وفاز الرجاء على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية. (طالع التفاصيل)