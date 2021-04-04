هاني سعيد: التوفيق لم يحالف بيراميدز أمام الرجاء

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن غياب التوفيق سبب خسارة فريقه أمام الرجاء المغربي.

وفاز الرجاء على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.(طالع التفاصيل)

وقال هاني سعيد لقناة صدى البلد: "لعبنا ضد الرجاء وهو فريق كبير وقوي والبعض كان يقول إنه يمر بفترة تراجع مستوى، ولكن الفرق الكبيرة لا تتأثر بالظروف".

وأضاف "التوفيق لم يحالفنا في مواجهة الرجاء، وكنا الأفضل في الشوط الثاني وضغطنا وحاولنا تعويض النتيجة".

وأكمل "أغلقنا صفحة هذه المباراة وسنستعد مباشرة للمواجهة المقبل ضد الرجاء، وهي التي ستقربنا أكثر من التأهل".

وأتم تصريحاته "هدفنا الفوز على الرجاء في المباراة المقبلة للاقتراب من التأهل والابتعاد عن أي احتمالات".