مدرب أستون فيلا: تريزيجيه غير محظوظ لكنه جلب لنا الانتصار

الأحد، 04 أبريل 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

قال دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، إن لاعبه محمود تريزيجيه كان يستحق التسجيل أخيرا بعد غياب طويل عن التهديف.

تريزيجيه خطف الأضواء بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني وتسجيله هدفين ليقلب أستون فيلا تأخره إلى انتصار مثير على فولام في الدقائق الأخيرة.

وقال سميث بعد المباراة في تصريحات لـ بي بي سي: "بالطبع نتوقع من اللاعبين البدلاء أن يصنعوا الفارق عن دخولهم".

وأضاف: "تريزيجيه كان مفتاحا للانتصار، دخل وصنع الفارق واستغل الفرص التي سنحت له".

وأكمل سميث: "الموسم الماضي بعد استئناف النشاط كان متبقيا 10 مباريات وتريزيجيه برز بشدة وقتها. كان يستحق أن يسجل 3 أو 4 أهداف بالفعل هذا الموسم".

وأوضح: "تريزيجيه سعيد بالتأثير الذي تركه اليوم على الفريق".

وأتم: "تريزيجيه كان غير محظوظ هذا الموسم وأهدر العديد من الفرص، لكنه سجل مرتين اليوم وحقق لنا الانتصار".

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ44 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فولام عند النقطة الـ26 في المركز الـ18.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 62 بدلا من أنور الغازي مباشرة بعد استقبال أستون فيلا هدف ميتروفيتش.

وسجّل تريزيجيه هدفين في ظرف 3 دقائق قبل أن يضيف واتكينز الثالث ليقتل اللقاء.

تريزيجيه في إنجلترا
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