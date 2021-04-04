بعد صيام 258 يوما.. تريزيجيه يتوهج في 3 دقائق ويحول تأخر أستون فيلا لـ فوز على فولام

بعد صيام ثمانية أشعر و15 يوما، أو 258 يوما عن التسجيل، عاد تريزيجيه، وكالعادة في الوقت الأهم، لينقذ أستون فيلا من الخسارة ويحولها لفوز.

فاز أستون فيلا على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

سجل أليكساندر ميتروفيتش هدف فولام، فيما سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفين لـ أستون فيلا، وأولي واتكينز الثالث.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ44 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فولام عند النقطة الـ26 في المركز الـ18.

التشكيل

دين سميق بدأ اللقاء بـ أنور الغازي، وبيرتراند تراوري، ومورجان سامسون تحت المهاجم في غياب جاك جريليش، فيما قاد أولي واتكينز الهجوم.

وتواجد أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان هادئا دون خطورة كبيرة، إلى أن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ أستون فيلا في الوقت الضائع بعد عرقلة من ليمينا لـ واتكينز.

الحكم عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر العودة عن قراره وعدم احتساب الركلة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة، فبدأ فولام الشوط بأولى التبديلات ودخول

إيفان كافاييرو بدلا من أديمولا لوكمان.

وفي الدقيقة الـ61، سجل أليكساندر ميتروفيتش الهدف الأول. خطأ من تيرون مينجز، استغله ميتروفيتش وانفرد وسجل الهدف الأول لفريقه.

دخول المنقذ

هنا لجأ دين سميث لـ تريزيجيه لتصحيح المسار، وكان له ذلك.

شارك تريزيجيه في الدقيقة الـ62 بدلا من أنور الغازي.

تبديلات سميث استمرت في الدقيقة الـ67 بدخول كينان ديفيز بدلا من مورجان سانسون، وجاكوم رامسي بدلا من دوجلاس لويز في الدقيقة الـ74.

توهج تريزيجيه

خطورة أستون فيلا الحقيقية بدأت هنا. بيرتراند تراوري اخترق من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ75 وسدد، لكن أريولا تصدى لها ببراعة.

تراوري اخترق مجددا في الدقيقة الـ76 وأرسل عرضية، وقابلها تريزيجيه برأسية بجانب المرمى.

ثم جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ78. عرضية من تيرون مينجز من الجهة اليسرى، قابلها تريزيجيه بتصويبة مباشرة قوية في المرمى مسجلا التعادل.

د 62 | دخول تريزيجيه بديلاً لأنور الغازي 🔁 د 78 | تريزيجيه يُسجل التعادل لأستون فيلا 1-1 ⚽ د 81 | تريزيجيه يُسجل التقدم لأستون فيلا 2-1 ⚽ 🔥🔥🇪🇬@Trezeguetpic.twitter.com/3GlPfrGAbw — كورة بالعربي ⚽ (@korabelarabi) April 4, 2021

تريزيجيه لم يهدأ، وكاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ80 بعد عرضية أخرى من مينجز، مرت أعلى المرمى بقليل.

وكان الهدف الثاني حاضرا في الدقيقة الـ81. عرضية من كينان ديفيز على الجهة اليمنى هذه المرة، وقابلها تريزيجيه بتصويبة مباشرة كالعادة في المرمى مسجلا الثاني.

#تريزيجيه قلب الماتش وسجل هدفين ورا بعض ❤️ 3_1 ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/S509e4kp4z — Hussein Elmaghraby (@hmaghraby22) April 4, 2021

فولام حاول إنقاذ الموقف بدخول جوش ماجا وجوشوا أونواه في الدقيقة الـ83 بدلا من روبن لوفتيس شيك وماريو ليمينا.

لكن العقاب كان بالثالث في الدقيقة الـ87 عن طريق أولي واتكينز. بيرتراند تراوري أرسل عرضية، قابلها واتكينز بلمسة في المرمى مسجلا الثالث، ومنيها كل الأمور، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ44 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فولام عند النقطة الـ26 في المركز الـ18.