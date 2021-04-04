انتهت في الكونفدرالية - الرجاء (2)-(0) بيراميدز.. خسارة أولى لـ ممثل مصر

الأحد، 04 أبريل 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد الرجاء.. وتواجد عبد الله السعيد على دكة البدلاء مواعيد مباريات الأحد 4 أبريل.. بيراميدز يواجه الرجاء وأتليتكو يواصل المنافسة ويونايتد يستضيف برايتون وصول بعثة بيراميدز للمغرب لمواجهة الرجاء في الكونفدرالية مران بيراميدز – تقسمية في المران الأول بالمغرب استعدادا للرجاء

نهاية المباراة

عبد الله السعيد يشارك بدلا من محمود حمادة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 جول ثاني للرجاء. تمريرة من محسن متولي بالرأس إلى بن مالانجو الذي ينفرد ويسدد في مرمى إكرامي بقوة.

ق. 15 جول أول لـ الرجاء. كرة ثابتة يبعدها الدفاع ويتابعها عبد الله مدكور بتصويبة ضعيفة تغالط شريف إكرامي وتسكن الشباك.

ق. 10 أوووه بيراميدز يهدر أخطر الفرص. رمضان صبحي يراوغ الحارس ويسدد في المرمى لكن عبد الله مدكور ينقذ من على الخط، ويتابعها إسلام عيسى أمام المرمى الخالي لكن يسدد فوق المرمى.

بداية المباراة

في الكونفدرالية بيراميدز الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
نجم أستون فيلا: تريزيجيه يجتهد كثيرا ويستحق التسجيل 7 دقيقة | المحترفون
مدرب بيراميدز: أخطاء الفريق تسببت في أهداف الرجاء 12 دقيقة | الكونفدرالية
الإسماعيلي لـ في الجول: الاستبعاد سيكون جزاء كل مٌقصر 13 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه: كنت واثقا من العودة للتسجيل.. واستطعنا الفوز دون جريليش 21 دقيقة | المحترفون
بعد خطأ قاتل لـ إكرامي.. الرجاء يهزم بيراميدز في 6 دقائق 28 دقيقة | الكونفدرالية
بعد صيام 258 يوما.. تريزيجيه يتوهج في 3 دقائق ويحول تأخر أستون فيلا لـ فوز على فولام 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انسحاب فالنسيا أمام قادش بسبب مزاعم توجيه إهانة عنصرية لأحد لاعبيه ساعة | الدوري الإسباني
مجموعة بيراميدز – نكانا يقهر نامونجو رغم تغيير ملابسهم في الشارع ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك