انتهت في الكونفدرالية - الرجاء (2)-(0) بيراميدز.. خسارة أولى لـ ممثل مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

عبد الله السعيد يشارك بدلا من محمود حمادة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 جول ثاني للرجاء. تمريرة من محسن متولي بالرأس إلى بن مالانجو الذي ينفرد ويسدد في مرمى إكرامي بقوة.

ق. 15 جول أول لـ الرجاء. كرة ثابتة يبعدها الدفاع ويتابعها عبد الله مدكور بتصويبة ضعيفة تغالط شريف إكرامي وتسكن الشباك.

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#كأس_الكونفيدرالية_الأفريقية



⚽ شريف إكرامي يحول كرة متجهة إلى خارج الملعب إلى مرماه ويهدي 🎁 الرجاء هدف السبق#الرجاء_بيراميدز pic.twitter.com/wRq7nG1Jca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2021

ق. 10 أوووه بيراميدز يهدر أخطر الفرص. رمضان صبحي يراوغ الحارس ويسدد في المرمى لكن عبد الله مدكور ينقذ من على الخط، ويتابعها إسلام عيسى أمام المرمى الخالي لكن يسدد فوق المرمى.

بداية المباراة