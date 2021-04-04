جوارديولا: فخور للغاية بما يفعله فريقي

الأحد، 04 أبريل 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفخر بسبب ما يقدمه فريقه هذا الموسم، كما أسهب في الإشادة بلاعبه كيفن دي بروين بعد الفوز على ليستر سيتي.

سيتي انتصر على ليستر بهدفين دون مقابل واقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لدينا دي بروين أحد أبرز مواهب العالم حين يلعب بهذه الطريقة".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية فليك: الفوز على لايبزيج خطوة مهمة في طريقنا نحو لقب الدوري ولكن كلوب: سنقاتل حتى الرمق الأخير تقرير كتالوني: نيمار يعلق توقيع العقد الجديد مع باريس بسبب ميسي

وأضاف "يمكنك اللعب بشكل سيئ، ولكن فيما يتعلق بمساعدة زملائك والقيام بالضغط، عليك القيام بذلك".

وواصل الإشادة بنجمه البلجيكي "أنت تفعل ذلك من أجل زميلك في الفريق لأنه في النهاية سيعود على الفريق ككل".

وأتم "اللاعبون يعملون بجد ويقاتلون في كل مباراة، وهذا شيء أنا فخور به للغاية".

ومع تقدمه بفارق 17 نقطة على صدارة الدوري الإنجليزي يحتاج سيتي الآن 4 انتصارات لحسم الفوز باللقب.

ورد مانشستر سيتي لليستر الخسارة التي تلقاها أمام وسط ملعبه في الدور الأول من الدوري بخماسية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي واقترب أكثر من حسم اللقب، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 56 في المركز الثالث.

وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد برايتون في الجولة ذاتها.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيلليني: هدف يوفنتوس هو الوصول لدوري الأبطال 4 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرر ما فعله ضد ليفربول.. ساوثامبتون يعود من بعيد ويفوز على بيرنلي في مباراة الأهداف الخمسة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة ريال مدريد.. مدافع ليفربول: إسقاط أرسنال في ملعبه يعزز من ثقتنا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: فخور للغاية بما يفعله فريقي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – مشاركة كهربا.. وعودة علي معلول ساعة | مصر
تقرير: مانشستر يونايتد يتجه لتجديد عقد ماتا ساعة | الدوري الإنجليزي
استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بروسيا دورتموند: موفقنا واضح بشأن هالاند.. ونأمل أن يحقق أهدافنا الرياضية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك