جوارديولا: فخور للغاية بما يفعله فريقي

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفخر بسبب ما يقدمه فريقه هذا الموسم، كما أسهب في الإشادة بلاعبه كيفن دي بروين بعد الفوز على ليستر سيتي.

سيتي انتصر على ليستر بهدفين دون مقابل واقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لدينا دي بروين أحد أبرز مواهب العالم حين يلعب بهذه الطريقة".

وأضاف "يمكنك اللعب بشكل سيئ، ولكن فيما يتعلق بمساعدة زملائك والقيام بالضغط، عليك القيام بذلك".

وواصل الإشادة بنجمه البلجيكي "أنت تفعل ذلك من أجل زميلك في الفريق لأنه في النهاية سيعود على الفريق ككل".

وأتم "اللاعبون يعملون بجد ويقاتلون في كل مباراة، وهذا شيء أنا فخور به للغاية".

ومع تقدمه بفارق 17 نقطة على صدارة الدوري الإنجليزي يحتاج سيتي الآن 4 انتصارات لحسم الفوز باللقب.

ورد مانشستر سيتي لليستر الخسارة التي تلقاها أمام وسط ملعبه في الدور الأول من الدوري بخماسية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي واقترب أكثر من حسم اللقب، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 56 في المركز الثالث.

وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد برايتون في الجولة ذاتها.