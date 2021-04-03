أتالانتا "الكولومبي" يتفوق على أودينيزي.. وفوز ماراثوني لـ نابولي وروما يتعثر من جديد

نجا نابولي وأتالانتا ولاتسيو من السقوط أمام كروتوني وأودينيزي وسبيزيا في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

نابولي خاض لقاءً ماراثونيا وفاز 4-3 على كروتوني، فيما تفوق أتالانتا على أودينيزي بنتيجة 3-2، وفاز لاتسيو على سبيزيا 2-1 في لقاء شهد طرد لاعبين لأصحاب الأرض.

فيما واصل روما نتائجه المتذبذبة بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا وتعادل مع ساسولو بهدفين لكل فريق.

وكان ميلان قد افتتح الجولة بالتعادل الإيجابي مع سامبدوريا بهدف لكل فريق. (طالع التفاصيل)

أتالانتا × أودينيزي

تقدم أتالانتا في النتيجة أولا عن طريق ثنائية الكولومبي لويس مورييل في الدقيقتين 19 و34.

وأصبح مورييل أكثر لاعب يسجل أهدافا في 2021 على أرض فريقه برصيد 8 أهداف.

كما رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدفا في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وقلص الأرجنتني روبرتو بيريرا النتيجة للضيوف في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

الصبغة الكولومبية تواصلت وسجل دوفان زاباتا هدف نيراتزوري بيرجامو الثالث في الدقيقة 61، رافعا رصيده إلى 11 هدفا الموسم الحالي.

وعاد أودينيزي مرة أخرى لتقليص الفارق عن طريق الدنماركي ستيجير لارسن في الدقيقة 71.

فوز قاد أتالانتا للمركز الثالث برصيد 58 نقطة، بينما توقف رصيد أودينيي عند 33 نقطة في المركز الـ 12.

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لاتسيو × سبيزيا

في العاصمة الإيطالية وعلى ملعب الأولمبيكو احتفل النسور بتنصيب شتيفان رادو كأكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي. (طالع التفاصيل)

وعلى أرض الملعب تأخر الهدف الأول حتى الدقيقة 56 الذي سجله مانويل لازاري.

سبيزيا صّعب المهمة على لاتسيو بهدف من البديل دانيلي فيردي في الدقيقة 73 بعد دقيقتين فقط من نزوله.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، سجل البديل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف لاتسيو من علامة الجزاء.

لازاري صاحب الهدف الأول أشهر الحكم في وجه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 98 تعرض خواكين كوريّا للطرد بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

انتصار قرّب النسور من مراكز دوري الأبطال بعدما ارتفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد سبيزيا عند 29 نقطة في المركز السادس عشر وعلى بُعد 7 نقاط من مراكز الهبوط.

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نابولي × كروتوني

فوز ماراثوني للبارتينوبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا تحقق في الشوط الثاني على حساب متذيل جدول الترتيب.

في 3 دقائق سجل لورينزو إنسيني هدفا وصنع آخر للنيجيري فيكتور أوسيمين بين الدقيقة 19 و22.

النيجيري سيمي قلص الفارق للضيوف في الدقيقة 25.

لكن دريس ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي أعاد الفارق لهدفين من جديد لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 34.

كروتوني صعق كتيبة جينارو جاتوزو في الشوط الثاني بهدفين عن طريق سيمي في الدقيقة 48 ثم جونيور ميسايس في الدقيقة 59.

أصبحت النتيجة 3-3، فظهر جيوفاني دي لورينزو وسجل هدف فوز نابولي الرابع في الدقيقة 72.

فوز رابع على التوالي للبارتينوبي قاد الفريق للوصول للنقطة 56 على بُعد 9 نقاط من إنتر المتصدر و4 من ميلان الوصيف.

فيما ظل كروتوني متذيلا لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

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روما × ساسولو

واصل روما نتائجه المتذبذبة في الفترة الأخيرة محليا وتعادل مع ساسولو خارج أرضه بهدفين لكل فريق رغم التقدم في المرتين.

لورينزو بيليجريني سجل هدف التقدم للذئاب في الدقيقة 26 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 57 سجل حامد تراوري هدف التعادل للنيروفيردي، لكن رد روما جاء سريعا في الدقيقة 69 بهدف التقدم الثاني من تسجيل برونو بيريز.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل الشاب جياكومو راسبادوري هدف التعادل لساسولو.

تعادل تراجع به روما للمركز السابع برصيد 51 نقطة، بينما ل ساسولو تاسعا برصيد 40 نقطة.

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