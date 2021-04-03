رادو يكسر رقم فافالي ويصبح الأكثر تمثيلا لـ لاتسيو في التاريخ

السبت، 03 أبريل 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

شتيفان رادو - لاتسيو

أصبح الروماني شتيفان رادو أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ لاتسيو بجميع المسابقات.

رادو البالغ 34 عاما انضم لصفوف لاتسيو في يناير 2008 وقضى 13 عاما بقميص البيانكوتشيلستي وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وتفوق رادو برصيد 402 مباراة على جوسيبي فافالي صاحب الـ 401 في تاريخ لاتسيو بجميع المسابقات.

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وقال رادو لقناة لاتسيو عن مشاركته في مباراة سبيزيا وكسر الرقم القياسي قبل المباراة: "سيكون نهارا مثيرا وتاريخيا، لكن عليّ ترك الرقم القياسي بعيدا وخوض مباراة كبيرة".

وأضاف المدافع الروماني: "ستكون مباراة صعبة لأنهم فريق منظم، وأحدثوا لنا مشاكل في لقاء الدور الأول".

رادو صاحب الـ 402 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 30 في كامل مسيرته مع نسور العاصمة الإيطالية.

وحصد الروماني لقب كأس إيطاليا 3 مرات وكأس السوبر 3 مرات أيضا.

الجدير بالذكر أن جوسيبي فافالي لعب بقميص لاتسيو 401 مباراة بين 1992 و2004 ومن ثم لعب لإنتر وميلان بين 2004 و2010 قبل الاعتزال.

شتيفان رادو لاتسيو الدوري الإيطالي
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