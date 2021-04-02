مؤتمر زيدان: هالاند؟ الجميع هنا يفعل ما يريد.. وليس لدينا خطة لـ هازارد

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أن لا يوجد خطة زمنية لعودة إدين هازارد من الإصابة.

هازارد تدرب مع الفريق صباح اليوم الجمعة رفقة توني كروس العائد من الإصابة، لكن ريال مدريد لم يُحدد بعد موعد عودة هازارد للمشاركة في المباريات.

ويستعد ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة لمواجهة إيبار في الجولة 29 من المسابقة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا خطة لهازارد، لن نفرض أي شيء".

وأضاف "سنتخذ الأمر خطوة بخطوة. لا يمكنني إخباركم بالضبط عندما أراه يلعب، إذا كان في غضون ثلاثة أيام، فهذا أفضل. إذا كان في غضون 10 أيام، فلا بأس. نحن سعداء لأنه أفضل".

وتطرق زيدان للحديث عن إصابة قائده سيرخيو راموس: "لا أحد يتحمل المسؤولية، لا المنتخب الإسباني ولا ريال مدريد".

وواصل "هذه أشياء تحدث في كرة القدم، جزء كرة القدم الذي لا نحبه. علينا أن نقبله، نريده أن يتعافى في أسرع وقت ممكن. نعرف من هو القائد. لقد جرح نفسه قليلا وآمل أن يتعافى قريبا".

وتابع "نريد أن يكون سيرخيو معنا دائما، لكن علينا الآن التفكير في اللاعبين الذين سيكونون معنا، وأنا لا أتطلع إلى ما بعد الغد؛ لدينا غدا مواجهة ضد إيبار كل مباراة ستكون بمثابة نهائي".

وأعلن ريال مدريد أمس الأول من أبريل إصابة راموس وغيابه عن مواجهتي ليفربول والكلاسيكو أمام برشلونة. (طالع التفاصيل)

وعن زيارة والد إيرلينج هالاند ومينو رايولا وكيله لمقر ريال مدريد، أوضح: "الجميع هنا يفعل ما يريد وما يعُتقد أنه صواب".

وأتم "وظيفتي هي تحضير المباراة مع جميع الأولاد".