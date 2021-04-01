ضربة موجعة للملكي؟ إصابة راموس قبل 5 أيام من مواجهتي ليفربول وبرشلونة

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس إصابة قائده سيرجيو راموس، قبل أيام من مباريات مرتقبة تنتظر الفريق الملكي.

راموس شارك كبديل في فوز منتخب إسبانيا على كوسوفو يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا راموس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من إصابة عضلية في العضلة الضامة لساقه اليسرى".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2021

يلعب ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني يوم السبت، قبل خوض 3 مباريات نارية خلال أسبوع.

يبدأ ريال مدريد مبارياته المرتقبة بلقاء ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ثم برشلونة في الدوري الإسباني يوم السبت.

ويختتم مبارياته النارية بمواجهة الإياب ضد ليفربول في إنجلترا.

راموس كان قد تعافى للتو من جراحة في الركبة وشارك مرتين كبديل مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي.