"انتهت رحلة الأيقونة".. سيتي يعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر سيتي عن رحيل سيرجيو أجويرو عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ونشر سيتي بيانا رسميا عبر موقعه أعلن فيه أن أجويرو لم يجدد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد أجويرو مع سيتي بنهاية الموسم الحالي.

ووصف بيان سيتي أجويرو بالـ "أيقونة عالمية للعبة وواحد من أكثر لاعبي الكرة الذين حظوا بالاحترام والتقدير وارتدوا اللون السماوي".

وقال خلدون مبارك مالك النادي عن أجويرو: "مساهمة أجويرو على مدى عشر سنوات مع مانشتر سيتي لا يمكن أن تُحصى، أسطورته ستظل محفورة بشكل لا يمحى من ذكريات كل محب للنادي وكل محب لكرة القدم".

وأضاف "هذه ليست كلمات وداع، فهناك الكثير لتحقيقه في الوقت المتبقي لسيرجيو معنا، ونتطلع لإسهامه في التحديات التي تنتظرنا".

وأتم "يسعدني أن أعلن أننا سوف نفوض نحاتا لإنشاء تمثال لسيرجيو في ملعب الاتحاد جنبا إلى جنب مع تماثيل قيد الإنشاء لفينسينت (كومباني) ودافيد (سيلفا) ونتطلع إلى فرصة لتوديع سيرجيو في نهاية الموسم".

وانتقل أجويرو إلى مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

ولعب أجويرو 384 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات.

وسجل 257 هدفا وصنع 73 بقميص مانشستر سيتي.

أهم هذه المباريات على الإطلاق كانت ضد كوينز بارك رينجز في الجولة 38 للدوري الإنجليزي في موسم 2011-2012.

وقتها سجل أجويرو هدف سيتي الثالث في الدقيقة 94، لينتصر الفريق السماوي بنتيجة 3-2 ويحصد أول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أجويرو بـ ألقاب للدوري الإنجليزي مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2017-2018 و2018-2019.

كما فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2019، وكأس الرابطة 5 مرات، أعوام: 2014، 2016، 2018، 2019 و2020.