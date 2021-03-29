أول تعليق من حكم مباراة صربيا والبرتغال بعد عدم احتساب هدف رونالدو

الإثنين، 29 مارس 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

غضب كريستيانو رونالدو بعد عدم احتساب هدف البرتغال القاتل أمام صربيا

جدد الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة صربيا والبرتغال، اعتذاره بعد قراره الجدلي بعدم احتساب هدف لـ كريستيانو رونالدو في الثواني الأخيرة من اللقاء.

البرتغال تعادل بهدفين لكل طرف أمام مضيفتها صربيا مساء السبت بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، مباراة كانت ستؤول نقاطها كاملةً لبطل أوروبا لو احتُسِب هدف رونالدو الشرعي في الثواني الأخيرة.

وصرّح ماكيلي لصحيفة "A Bola" البرتغالية: "وفقا لقوانين فيفا، فكل ما أستطيع قوله هو إنني اعتذرت للسيد فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال".

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وأضاف: "كما اعتذرت لأفراد منتخب البرتغال بعد ما حدث".

وأتم: "الحكام يعملون بجد لاتخاذ قرارات صحيحة، وعندما نكون محور الأنباء بهذه الطريقة فهذا لا يرضينا تماما".

وكان سانتوس قد أوضح أنه تلقى اعتذارا من الحكم ماكيلي بعد اللقاء.

وتسبب طاقم التحكيم في خسارة البرتغال لنقطتين بعد عدم احتساب هدف رونالدو رغم تخطي الكرة لخط المرمى بكامل محيطها.

القرار خلّف غضبا عارما من طرف الهداف التاريخي للبرتغال، ليعترض رونالدو بشدة على الحكم المساعد وينال بطاقة صفراء، ثم غادر الملعب غاضبا قبل نهاية المباراة وألقى بشارة القيادة على الأرض.

كريستيانو رونالدو البرتغال صربيا في أوروبا
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