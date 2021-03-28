مدرب البرتغال: حكم لقاء صربيا اعتذر لي عن إلغاء هدف رونالدو

أوضح فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال أن الهولندي داني مكيلي حكم مباراة فريقه ضد صربيا اعتذر عن عدم احتساب هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة.

رونالدو سجل هدفا للبرتغال في صربيا بالدقيقة الـ93 كما أظهرت الكاميرات في الإعادة، لكن حكام اللقاء كان لهم رأي آخر بعدم احتساب الهدف باعتبار أن الكرة لم تعبر الخط كاملة، ومنح رونالدو بطاقة صفراء للاعتراض في غياب تقنتي حكم الفيديو المساعد وعين الصقر.

وقال سانتوس للتليفزيون البرتغالي عقب اللقاء: "لقد دعاني الحكم لرؤية اللعبة سويا. رأينا الهدف ولم يكن لدينا أي شك، لا هو ولا أنا".

وأضاف "لقد اعتذر عن قرار إلغاء الهدف، لكن هذا اللفتة الصادقة لا تساعدنا".

وتابع "ماذا سأفعل بهذا الاعتذار؟ لقد رأيت الكرة من زاويتين، في الأولى هناك شكوك ولكن في الثانية لا".

وواصل مدرب البرتغال "كان المساعد حاضرا حين تحدثت مع حكم المباراة وقلت إن ذلك كان خطأه".

وأكمل "القرار تسبب في مشكلة، لأننا تعادلنا في المباراة".

وأتم "في النهاية الحكام بشر وقد يخطئون، لذلك يجب الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد وتكنولوجيا خط المرمى لتفادي مثل هذه الأخطاء".

البرتغال تعادلت مع صربيا بهدفين لكل فريق في بلجراد، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة الرابعة في المركزين الثاني والثالث للمجموعة.

وتستعد البرتغال لمواجهة لوكسمبورج خارج الأرض، ضمن مباريات الجولة الثالثة.