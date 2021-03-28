مران الأهلي - عودة أيمن أشرف.. وتحديد موعد السفر استعدادا لمواجهة المريخ

الأحد، 28 مارس 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

انتظم أيمن أشرف مدافع الأهلي في مران فريقه الجماعي يوم الأحد استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

وشارك اللاعب في تدريبات الكرة بشكل طبيعي، خلال استئناف فريقه للتدريبات بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات يوم السبت.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق وجهازه المعاون، جلسة مع أيمن أشرف لاعب الفريق للاطمئنان على حالته بعد إصابته مؤخرا برشح في الركبة.

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وحدد الأهلي موعد الرابعة عصر الأربعاء للسفر إلى الخرطوم لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلحق والتر بواليا مهاجم الأهلي ببعثة الفريق في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده والذي يأتي ضمن تصفيات كأس الأمم 2021.

في حين أن أليو ديانج سينضم إلى معسكر الأهلي بالقاهرة بعد نهاية مشاركته مع معسكر مالي، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان لخوض مواجهة المريخ.

وعقد موسيماني جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي للاطمئنان على كافة الأمور الإدارية الخاصة برحلة السودان والمقرر لها عصر الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ.

ويجري لاعبو الأهلي مسحة طبية يوم الإثنين استعدادا لرحلة الخرطوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن خامس جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

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