بعد مغامرة البحار والظلام ودون أن تلعب.. نيجيريا تتأهل إلى أمم إفريقيا وليسوتو تودع

تأهل منتخب نيجريا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، مستفيدا من تعادل ليسوتو وسيراليون دون أهداف في ملعب سيتسوتو، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة 12 للتصفيات.

التعادل رفع رصيد سيراليون إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد ليسوتو إلى 3 نقاط في المركز الرابع وفقدت كل حظوظها في التأهل إلى النهائيات رسميًا.

فيما تأهلت نيجريا إلى النهائيات بتصدرها المجموعة بـ 8 نقاط من 4 مباريات، ومن خلفها تأتي بنين بـ 7 نقاط.

وتلعب نيجريا في مواجهة بنين بعد قليل، مباراة ستكون غير ذات تأثير للنسور بعد أن ضمنوا تأهلهم بالفعل.

وسيكون الفوز بأي نتيجة كافيا لـ نيجيريا لتضمن صدارة المجموعة قبل جولة وحيدة على النهاية.

وعرفت بعثة نيجيريا صعوبات جمة في تنقلها إلى بنين، إذ سافرت بواسطة القارب عبر البحار بسبب قيود السفر المفروضة على الطيران لتفشي فيروس كورونا.

وفي بنين واصلت بعثة نيجيريا مواجهة الصعوبات، تحديدا أثناء المران الأخير مساء أمس عندما انقطع التيار الكهربائي عن ملعب التدريب.

أشياء لا تحدث سوى في الكرة الإفريقية ⚽🌍 قطع التيار الكهربائي خلال تدريب المنتخب النيجيري أمس من الجانب البنيني قبل مواجهة بنين ونيجيريا اليوم 🤨pic.twitter.com/m4BRwWcf2F — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 27, 2021

في كل الأحوال، تأهلت نيجيريا بالفعل إلى أمم إفريقيا للمرة رقم 19 في تاريخها.