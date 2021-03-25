منتخب نيجيريا يسافر إلى بنين عبر البحار

وافق لاعبو منتخب نيجيريا على قرار السفر بالقارب إلى بنين لمواجهة منتخبها في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

ويبحث المنتخب النيجيري عن التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2021 حين يحل ضيفا على بنين في الجولة الخامسة يوم السبت.

لم يعترض اللاعبون على قرار الاتحاد النيجيري لكرة القدم بنقل الفريق بالقارب إلى بنين طالما أنه آمن، حسب موقع نيجيريا توداي.

سيسافر الفريق يوم الجمعة بالقارب إلى بنين بسبب قيود السفر بالطيران من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال هنري أونيكورو مهاجم نيجيريا: "ستكون هذه أول مرة أسافر فيها عن طريق البحر ولكني لا أمانع حقًا".

وأضاف زميل مصطفى محمد في جالاتاسراي "كل ما يهمني ويهم زملائي في الفريق هو ارتداء قميص نيجيريا، وتمثيل بلادنا، والفوز بالمباراة".

منتخب نيجيريا في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يلاحقه المنتخب البنيني بـ7 نقاط، ثم سيراليون بـ3 نقاط، وليسوتو نقطتين.