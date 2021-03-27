حارس تشيلسي يوضح كيف يختلف توخيل عن لامبارد

أوضح الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي كيف يختلف توماس توخيل، المدرب الحالي للفريق، عن سلفه فرانك لامبارد.

وقال كاباييرو لـ90min:"الحديث عن المدرب، ماذا يجيد كل منهما، أمر غير مريح. لأنهما هنا لسبب ما. لأنهما جيدان جدا دربا هنا. يقنعانك بكرة القدم التي يريدان تقديمها، ونحن اللاعبون الذين ننفذ".

وأضاف "مع لامبارد كان لدينا أسلوب مباشر، كرة قدم إنجليزية. الهجوم بسرعة، الهجوم عن طريق الجناحين، التحرك في الوسط أو الهجوم من ناحية وإنهاء الهجوم في الناحية الأخرى لكن بشكل عامودي. كرة القدم الذي أرادها كانت تصيبك بالدوار، تمرير الكرة بسرعة. أحب أيضا الهجوم المرتد".

ثم انتقل كاباييرو للحديث عن الألماني توخيل فقال:"معه يتعلق الأمر بمشاركة الفريق بأكمله، الاستحواذ على الكرة. نصنع فرصا أكثر. يقول لنا كيف سيتغير مسار المباراة، نقاط قوة وضعف المنافس".

وأتم "وفقا لأفكاره، وكيف جعل فرقا تلعب بشكل جيد، يقول لنا أي لاعبين سنحتاج مشاركتهم في اللعب لنقدم أداء أفضل ونتبع خطته. ينجح الأمر أحيانا، وأحيانا يفشل، لكن الأسلوب موجود".

وخلف توخيل المدرب لامبارد في يناير الماضي بعد تردي نتائج تشيلسي مع الأخير.

وخاض الفريق 14 مباراة مع توخيل فاز في 10 منها ولم يخسر.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويستضيف وست هام يونايتد في الجولة 30 في 3 إبريل المقبل.

ثم يحل ضيفا على بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.