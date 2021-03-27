الزمالك: لا مفاوضات مع أزارو.. الصفقات الجديدة مؤجلة لنهاية الموسم

أوضح عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة التفاوض لضم وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي الحالي والأهلي السابق.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الزمالك

وقال الدردير عبر قناة الزمالك: "لا يوجد أي مفاوضات والنادي يركز في مباراته المقبلة ومواجهة مولودية الجزائر التي قد تقود الزمالك حال الفوز لربع نهائي دوري الأبطال، والدوري الذي يعتلي صدارته حتى الآن".

وواصل "نؤجل كل شيء من أجل أن يصل الجهاز الفني لرأي محدد في نهاية الموسم لأنه لا زال طويلا".

المهاجم المغربي البالغ 25 عاما سجل الموسم الحالي 5 أهداف وصنع آخر في 20 مباراة بقميص الاتفاق.

ومع الأهلي سجل 41 هدفا في 89 مباراة بجميع المسابقات.

كما تطرق للحديث عن قضية حمدي النقاز قائلا: "تقدم النادي بمستندات جديدة للجنة الاستئناف في فيفا وخلال الفترة المقبلة سننتظر تحديد جلسة استماع بعد عرض ملفات جديدة في قضية النقاز، وسيكون موقفنا أقوى من الوقت الحالي وقد يتم تخفيض الغرامة عن مليون و200 ألف دولار".

وكان النادي قد أعلن رسميا تقديم استئناف في قضية الظهير الأيمن التونسي. (طالع التفاصيل)

كما كشف عبر قناة النادي: "اللجنة المُديرة لنادي الزمالك ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهاجم النادي دون معلومات أساسية أو العودة للاستفسار من الإدارة".

وتحدث عن أسباب وجود وقفة احتجاجية داخل النادي: "هي وقفة احتجاجية بسيطة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لم تتجاوز 100 فرد رفعوا بعض الشعارات، لكن الشائعات تداولت أن المحتجين ذهبوا لمكتب رئيس النادي والذي بدوره تحدث لوزير الرياضية، لكن هذا لم يحدث".

وأتم "المجموعة وقفت أمام المبنى الرئيسي وانصرفوا بعد 10 دقائق وطالبوا بتغيير الإدارة وإجراء انتخابات مبكرة، ولم يحدث أن تحدث أحد مع رئيس النادي".