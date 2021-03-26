الزمالك يستأنف على قرار فيفا في قضية النقاز

الجمعة، 26 مارس 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

أعلن الزمالك اليوم الجمعة استئنافه رسميا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريمه مليون و200 ألف دولار لصالح لاعبه السابق والترجي الحالي حمدي النقاز.

حمدي النقاز

النادي : الترجي

الزمالك

وأشار الزمالك عبر موقعه الرسمي إلى أن النادي قدم عبر مسؤوليه مستندات جديدة لفيفا تثبت حصول النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات وفقا للعقد الموقع بين النادي واللاعب.

وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تنتظر تحديد موعد لجلسة الاستماع في مقر فيفا لحسم الملف.

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وكان النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وانتقل النقاز بعد ذلك إلى فريق سودوفا المولدوفي قبل أن يعود لتونس عن طريق بوابة الترجي.

الزمالك حمدي النقاز
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