ماني: أستمتع بوجودي مع زملائي في ليفربول.. والمحاربون لا يختلقون الأعذار

السبت، 27 مارس 2021 - 10:32

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد توتنام

قال ساديو ماني نجم ليفربول إن فريقه يمر بوقت صعب لكن هذا لا يعني التوقف عن الإيمان بتغيير المسار، مشيرا إلى أن المحاربين لايختلقون الأعذار.

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وصرح ماني قبل مواجهة السنغال ضد الكونغو في تصفيات كأس الأمم مساء الجمعة حسبما نقلت صحيفة "دايلي ستار": "أنا سعيد،أستمتع بمشاركة الملعب مع زملائي في ليفربول".

وواصل "يجب أن نتعامل مع الموقف الحالي وألا نتوقف عن الإيمان بفريقنا، أن نواصل القتال، ونحافظ على حافزنا ونعود لمسارنا".

وأكمل "حينما تكون مقاتلا لا تحاول اختلاق الأعذار، نحن هنا لنجد حلولا".

وتابع "وحدتي مع زملائي في الفريق تمنحني طاقة كبيرة".

وأردف "في كرة القدم والحياة عموما، لا يمكنك توقع أي شيء، لسنوات عديدة لم يحدث هذا الموقف المعقد".

واستطرد "لطالما كنا ناجحين، ثم حدث ما حدث، ويمكننا رؤية الأمر على أن تلك هي الحياة".

وكانت السنغال قد تعادلت مع الكونغو سلبيا مساء الجمعة في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي من الموسم الماضي، يحتل المركز السابع خلال الموسم الجاري برصيد 46 نقطة، بفارق 25 نقطة عنمانشستر سيتي المتصدر.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز ساديو ماني
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