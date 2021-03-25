الإعلان عن موعد بداية ونهاية موسم 2021-2022 لـ الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن مواعيد بدء الموسم الجديد 2021-2021 للمسابقة، عبر بيان رسمي.

بداية الموسم: 14 أغسطس 2021

نهاية الموسم: 22 مايو 2022

📅 #PL Shareholders have agreed the start date for the 2021/22 campaign ➡️ https://t.co/kRLyUsmeyV pic.twitter.com/LFNDf84L29 — Premier League (@premierleague) March 25, 2021

ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الحالي 2020-2021 في الثالث والعشرين من مايو المقبل.

ووصل الدوري الموسم الحالي إلى الجولة الـ 30، إذ تتبقى 9 مباريات لكل فريق على نهاية الموسم.

ولم يُحسم بعد هوية بطل الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، إذ يتفوق مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه.

فيما يشتد صراع الهبوط في المراكز الثلاثة الأخيرة، إذ يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق العدد ذاته لمراكز ضمان البقاء.