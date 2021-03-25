مدرب كينيا لـ في الجول: جاهزون لمواجهة مصر.. نريد تحقيق فوز تاريخي

الخميس، 25 مارس 2021 - 13:16

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب كينيا

يرى جاكول مولي مدرب منتخب كينيا بأن مباراة فريقه أمام مصر لن تكون سهلة أبدا، ولكنهم سيهدفون لتحقيق فوز تاريخي.

مصر تواجه كينيا مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال جاكوب مولي في تصريحات لـFilGoal.com: "مباراة مصر لن تكون سهلة ونعلم ذلك جيدا. سنلعب ضد منتخب من أقوى منتخبات القارة، ولديهم تاريخ كبير ولاعبين ذو جودة عالية".

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وأضاف " لم نحقق أي فوز من قبل على مصر، لذلك سيكون هدفنا هو تحقيق فوز تاريخي على مصر".

مدرب كينيا أتبع "كذلك مازالت فرصتنا في التأهل قائمة في حالة تحقيقنا للفوز وهو ما نسعى إليه".

وأتم "جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، ونأمل أن نقدم أداء جيد ونحقق الفوز".

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل فقط لضمان التأهل الرسمي إلى كأس الأمم الإفريقية.

كينيا مصر
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