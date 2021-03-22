كاف يستبعد تشاد من تصفيات أمم إفريقيا بسبب التدخل الحكومي

الإثنين، 22 مارس 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

منتخب تشاد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن استبعاد المنتخب التشادي، من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون.

وأوضح كاف أن قراره يأتي على خلفية التدخل الحكومي، حيث أقالت وزارة الرياضة التشادية، مجلس إدارة اتحاد الكرة هناك.

وبالتالي، ألغى كاف مباراتي تشاد الأخيرتين ضد ناميبيا ومالي، ومنح المنتخبين نقاط المباراة.

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ولعبت تشاد ضمن المجموعة الأولى للتصفيات، رفقة مالي وغينيا وناميبيا.

ولم تجمع تشاد سوى نقطة وحيدة قبل قرار استبعادها.

تشاد تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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