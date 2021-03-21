سولشاير يرد على إمكانية رحيل كافاني: نحن في حوار جيد معه

رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على إمكانية رحيل مهاجمه إدينسون كافاني إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح سولشاير: "نتحدث مع إدينسون كافاني، إنه مهاجم كبير ومهما كان قراره، فنحن في حوار جيد معه".

وواصل "نرغب في وجود تشكيل تنافسي ونريد شخصا لكي يسجل الأهداف لنا".

وأتم "لذا نتطلع لاستمراره مع الفريق".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كافاني بالعودة مرة أخرى إلى أمريكا الجنوبية عبر بوابة الأرجنتين في الصيف للعب إلى فريق بوكا جونيورز.

وانضم كافاني صاحب الـ34 عاما إلى يونايتد قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2020 مجانا بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب كافاني بقميص الشياطين الحمر في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.