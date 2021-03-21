سولشاير يرد على إمكانية رحيل كافاني: نحن في حوار جيد معه

الأحد، 21 مارس 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

كافاني

رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على إمكانية رحيل مهاجمه إدينسون كافاني إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح سولشاير: "نتحدث مع إدينسون كافاني، إنه مهاجم كبير ومهما كان قراره، فنحن في حوار جيد معه".

وواصل "نرغب في وجود تشكيل تنافسي ونريد شخصا لكي يسجل الأهداف لنا".

أخبار متعلقة
تأكد غياب كافاني عن مواجهة يونايتد وميلان رائعة ميسي لم تكن كافية.. برشلونة يتعادل مع سان جيرمان ويودع دوري الأبطال مؤتمر سولشاير: رحيل كافاني؟ يضيف الكثير لنا.. وراشفورد لن يواجه ميلان

وأتم "لذا نتطلع لاستمراره مع الفريق".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كافاني بالعودة مرة أخرى إلى أمريكا الجنوبية عبر بوابة الأرجنتين في الصيف للعب إلى فريق بوكا جونيورز.

وانضم كافاني صاحب الـ34 عاما إلى يونايتد قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2020 مجانا بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب كافاني بقميص الشياطين الحمر في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس يكرم رونالدو بقميص خاص 5 دقيقة | الدوري الإيطالي
الزمالك: محترف الطائرة الكندي جاهز لمواجهة الأهلي 12 دقيقة | رياضات أخرى
بركلة جزاء وهدف.. مرموش يقود سانت باولي للعودة إلى الانتصارات ضد أوسنابروك 15 دقيقة | المحترفون
جوندوجان: نتمنى العودة من فترة التوقف الدولي في أفضل حالة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي ينهي إجراءات فسخ تعاقد يوفيتش ويكرمه 34 دقيقة | الدوري المصري
رومينيجه: رئيس الاتحاد الألماني أخبرني أنه لن يفاوض مدربا مرتبطا بعقد مع فريق 45 دقيقة | الدوري الألماني
خبر في الجول – الأهلي ينتظر عودة موسيماني للقاهرة لحسم مشاركة كهربا في التدريبات 45 دقيقة | مصر
ليفاندوفسكي يتحدث عن تأثير الطرد المبكر على بايرن في لقاء شتوتجارت  ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك