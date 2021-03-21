محمد صبحي: انضمام الشناوي في الأولمبياد؟ هو إضافة لأي فريق

الأحد، 21 مارس 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الاتحاد السكندري - مصر للمقاصة

رحّب محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري، بانضمام محمد الشناوي لمنتخب مصر الأولمبي في طوكيو لو قرر شوقي غريب ذلك.

صبحي أحد 5 حراس مرمى ضمهم غريب لمعسكر منتخب مصر الأولمبي لتوقف مارس الجاري.

وسُئل صبحي عن إمكانية ضم الشناوي ليكون حارسا أساسيا في الأولمبياد، فأجاب: "الشناوي إضافة لأي فريق".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "كلنا نسعى ونجتهد وشوقي غريب المدرب سيختار الأنسب".

وكشف: "شوقي غريب طالبني بالخروج معارا حتى أشارك وتكون لي فرصة في الانضمام".

وعن إمكانية عودته للزمالك، اعترف صبحي أن خطوة غير سهلة: "الفرصة في الزمالك صعبة للغاية".

وأتم: "في حال عدم وجود دور لي داخل نادي الزمالك، أتمنى أخرج معارا لعام آخر حتى أشارك باستمرار".

وحصل صبحي على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي فاز بها الفراعنة وتأهلوا من خلالها إلى أولمبياد طوكيو.

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