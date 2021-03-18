قائمة المنتخب الأولمبي - طاهر وأسامة فيصل وصلاح محسن ضمن 32 لاعبا

الخميس، 18 مارس 2021 - 15:33

كتب : أحمد الخولي

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني 32 لاعبا للمعسكر المقبل للإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويبدأ تجمع المنتخب الأولمبي في ظهر يوم الأحد المقبل وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة.

وشهدت القائمة تواجد خمسة حراس مرمى وظهور طاهر محمد طاهر وأسامة فيصل وصلاح محسن.

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وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد.

الوسط: العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل.

الهجوم: صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب
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