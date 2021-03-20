مستشار المريخ القانوني: طالبنا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال.. ليست أول مرة

شدد أحمد عباس المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، أن ناديه طلب استبعاد نادي سيمبا التنزاني من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حدث بعد مباراة الفريقين ضمن مجموعة الأهلي في البطولة.

وقال عباس عبر قناة صدى البلد "مندوب من نادي سيمبا ليس من الاتحاد التنزاني الذي سلم الفريق نتائج تحاليل كورونا والتي شهدت إصابة 8 من لاعبي الفريق".

وأوضح "بعد أن وصلت لنا التحاليل بوجود 8 مصابين، طلبنا التأجيل لأن من المنطق إن كان هناك 8 مصابين فبقية لاعبي المريخ من الممكن أن يكونوا حاملين للعدوى".

وشدد "رد كاف الرسمي علينا كان رفض التأجيل، شككنا لأن الـ 8 المصابين هم أساس الفريق. المدير الفني لسيمبا ديدييه جوميز كان مدربا للمريخ ويعرف أي اللاعبين يحملون الفريق".

وكشف "ذهب اللاعبون للمعمل وأجروا التحليل الثاني دون إخبار المعمل أنهم لاعبين في المريخ، وخرجت نتيجتهم سلبية".

وأردف "قدمنا شكوى ضد سيمبا نطالب فيها باستبعادهم من دوري أبطال إفريقيا، بناء على لائحة كاف الخاصة بالتلاعب في النتائج".

وأتم "ما حدث من سيمبا ضدنا تكرر مع بلاتو يونايتد النيجيري وبلاتينوم الزيمبابوي في مبارياتهم ضد سيمبا في الأدوار التمهيدية".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن عقوبة سيمبا التنزاني قد تصل للاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا، والحرمان المستقبلي من المشاركات الإفريقية، إذا تم إثبات تلاعبه في نتائج تحاليل كورونا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سنبدأ ببحث الشكوى المقدمة من المريخ، لمعرفة تفاصيل ما حدث، والتحقيق فيه".

وأردف "لو تم إثبات تلاعب سيمبا في نتائج التحاليل، سيتم توقيع عقوبة قاسية عليه قد تصل للاستبعاد من النسخة الحالي، وحرمانه المستقبلي من المشاركات الإفريقية، وهي نفس عقوبة التلاعب بنتيجة المباريات في لائحة كاف".

وتنص لوائح كاف على معاقبة الفريق المتلاعب في نتائج المباريات بالاستبعاد من البطولة، وحرمانه 3 سنوات من المشاركات الإفريقية.

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ماذا حدث؟

المريخ كان قد أعلن إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا قبل ساعة من انطلاق مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

المريخ خسر اللقاء بنتيجة 3-0 وتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وبعد ذلك، أعلن نادي المريخ السوداني سلبية مسحة لاعبيه الـ 8 قبل العودة إلى البلاد.

وعقب المباراة تأخرت عودة لاعبي الفريق السوداني للبلاد من أجل إجراء فحوصات جديدة بعد منعهم من السفر لوجود حالات إيجابية.

المريخ أجرى مسحة يوم الخميس وظهرت النتيجة أمس الجمعة ليتسنى لهم العودة إلى البلاد.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "المريخ يثبت تلاعب سيمبا التنزاني بنتائج فحوصات كورونا بعد أن تسلم النادي نتائج فحص اللاعبين الثمانية وقد جاءت جميعها سلبية".

وأوضح النادي أنه سيتقدم بشكوى ضد النادي التنزاني للاتحاد الإفريقي "كاف".

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 7 للأهلي و4 لفيتا كلوب، ويحتل المريخ المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ في الجولة الخامسة.