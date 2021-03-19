تحقيق في الجول – هل تتلاعب تنزانيا بنتائج كورونا قبل مباريات إفريقيا؟ الجمعة، 19 مارس 2021 - 18:30 كتب : محمد عبد العظيم هل تتلاعب تنزانيا بنتائج المسحات؟ تحقيق في الجول تنزانيا سيمبا نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر زيدان – عن ليفربول ومنتخب فرنسا وهازارد و"ضعف الفرق الإسبانية" 12 دقيقة | الدوري الإسباني حوار – ألبا يتحدث عن: عودة لابورتا ومستقبل ميسي وما يعجبه في كومان 14 دقيقة | الدوري الإسباني تحقيق في الجول – هل تتلاعب تنزانيا بنتائج كورونا قبل مباريات إفريقيا؟ 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تفوقت على صلاح.. رائعة ميسي في سان جيرمان تفوز بهدف الأسبوع في دوري الأبطال 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: أنشيلوتي قال إننا لا نُقهر؟ أعشقه ولكن يونايتد أثبت عكس ذلك ساعة | أوروبا استراحة في تركيا – جالاتا سراي (2) (2) تشايكور.. نهاية الشوط المثير ساعة | المحترفون تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد يجاور فالكاو في الهجوم الهجوم أمام ريزا سبور ساعة | المحترفون جريميو يبدأ مفاوضات ضم دوجلاس كوستا 2 ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تحقيق في الجول – هل تتلاعب تنزانيا بنتائج كورونا قبل مباريات إفريقيا؟ استراحة في تركيا – جالاتا سراي (2) (2) تشايكور.. نهاية الشوط المثير روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر كلوب: إنها مواجهتي الأولى أمام ريال مدريد دون رونالدو الوجوه القديمة تعود للتواجه.. كل ما تريد أن تعرفه عن قُرعة دوري الأبطال الأكثر مشاهدة 1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 3 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 4 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة أمس اليوم غدا الدوري الأوروبي 0 ميلان 1 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الأوروبي 0 أرسنال 1 أولمبياكوس انتهت الدوري الأوروبي 3 دينامو زغرب 0 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الأوروبي 2 مولده 1 غرناطة انتهت الدوري الأوروبي 1 شاختار دونتسك 2 روما انتهت الدوري الإنجليزي - فولام - ليدز يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - ليفانتي لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - بارما - جنوى لم تبدأ 21:45 الدوري الألماني - أرمينيا بيليفيلد - لايبزج لم تبدأ 21:30 الدوري التركي 2 جالاتا سراي 2 تشايكور ريزه سبور مباشر 50:49 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - ريال مدريد لم تبدأ 17:15 الدوري الإسباني - أتليتك بلباو - إيبار لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - ويسكا - أوساسونا لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - إشبيلية لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - نيس - أولمبيك مرسيليا لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك