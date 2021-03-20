مجموعة الأهلي - سلبية مسحة لاعبي المريخ الثمانية قبل العودة إلى السودان السبت، 20 مارس 2021 - 12:46 كتب : محمد عبد العظيم سيمبا - المريخ - دوري أبطال إفريقيا المريخ مجموعة الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا سيمبا نرشح لكم أخر الأخبار وفاة بيتر لوريمر أسطورة ليدز يونايتد وهدافه التاريخي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي مران الزمالك – ظهور مدرب الحراس لأول مرة.. وتدريبات تأهيلية لـ طارق حامد وأوباما وراحة لـ حازم 25 دقيقة | الدوري المصري كاف يختار هدف عمر جابر كأفضل هدف في الأسبوع ببطولة الكونفدرالية 31 دقيقة | الكونفدرالية جوارديولا: لست نادما على رحيل سانشو.. سنلتقيه ونحاول السيطرة عليه 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن اقتصار حضور الجماهير على اليابان فقط 43 دقيقة | رياضات أخرى كشري: المهمة صعبة للغاية.. وهذا هو الفارق بين الإنتاج وأسوان 59 دقيقة | الدوري المصري أحمد سامي: نوعية مصطفى فتحي ليست موجودة في المنتخب.. واختيارات البدري حقه ساعة | منتخب مصر شوقي غريب: قيدنا 10 لاعبين فوق السن ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية.. وقرار صلاح ليس بيدي فقط ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مران الزمالك – ظهور مدرب الحراس لأول مرة.. وتدريبات تأهيلية لـ طارق حامد وأوباما وراحة لـ حازم شوقي غريب: قيدنا 10 لاعبين فوق السن ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية.. وقرار صلاح ليس بيدي فقط قائمة كينيا - أولونجا ومحترف زد على رأس 27 لاعبا للقاء مصر.. وغياب زميل أحمد حمدي ومهاجم طنطا مجموعة الأهلي - سلبية مسحة لاعبي المريخ الثمانية قبل العودة إلى السودان اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن اقتصار حضور الجماهير على اليابان فقط الأكثر مشاهدة 1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 فولام 2 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإسباني 2 ريال بيتيس 0 ليفانتي انتهت الدوري الإيطالي 1 بارما 2 جنوى انتهت الدوري الألماني 0 أرمينيا بيليفيلد 1 لايبزج انتهت الدوري التركي 3 جالاتا سراي 4 تشايكور ريزه سبور انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - ريال مدريد لم تبدأ 17:15 الدوري الإسباني - أتليتك بلباو - إيبار بعد قليل 15:00 الدوري الإسباني - ويسكا - أوساسونا لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - إشبيلية لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - نيس - أولمبيك مرسيليا لم تبدأ 18:00 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - أرسنال لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - توتنام هوتسبر لم تبدأ 21:30 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - برشلونة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - بينفينتو لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك