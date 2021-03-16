مجموعة الأهلي - المريخ يعلن إصابة 8 لاعبين بـ كورونا.. ويتقدم بشكوى لـ الكاف

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 14:12

كتب : محمد عبد العظيم

المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي المريخ السوداني إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا قبل ساعة من مواجهة سيمبا التنزاني.

ويستعد المريخ السوداني لمواجهة سيمبا في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا في المجموعة التي تضم الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وأوضح النادي عبر حسابه على "تويتر"، تسلم فحوصات فيروس كورونا وظهور 8 حالات إيجابية بين صفوفه.

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والمصابون هم: عبدالرحمن كرنقو - التاج يعقوب - بخيت خميس - رمضان عجب - توني - بكري المدينة - سيف الدمازين - عماد عبدالمنعم.

وشدد النادي "قررنا تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي يتهم نادي سيمبا بالتلاعب في النتائج".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في السودان بين الفريقين.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.

المريخ السوداني مجموعة الأهلي في إفريقيا
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