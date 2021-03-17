فرج عامر لـ في الجول: لا مانع من ضغط الدوري بشرطين.. ومتمسكون برأينا بشأن تكلفة المسحات

قال فرج عامر رئيس سموحة إن ناديه لا يمانع ضغط مباريات الدوري وخوض لقاء كل 72 ساعة ولكن لديه شرطين.

وأضاف في حديثه لـFilGoal.com "يجب أن ننهي الدوري في الموعد المحدد سلفا".

وأكمل "كما أننا لا نريد خوض الدوري بدون لاعبينا المنضمين للمنتخب الأولمبي".

وبرر فرج عامر حديثه قائلا: "ليس ذنبنا أن نجتهد ونقدم العديد من اللاعبين المميزين لمنتخب مصر فتكون مكافآتنا حرماننا منهم في الدوري".

وعن رأيه بشأن من يتحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قال: "مازلنا عند موقفنا، يجب أن يتحملها اتحاد الكرة".

وأتم رئيس سموحة حديثه "سنجري المسحات على نفقتنا مؤقتا حتى نحصل على قيمتهم من اتحاد الكرة لاحقا".

وعقدت أندية الدوري الممتاز اجتماعا مع اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، للحديث عن مصير مسابقة الدوري والأزمات التي تواجه الأندية.

وكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل اجتماعه، مع أندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، لتخفيف ضغط المباريات على الفرق. (طالع التفاصيل)